Marach würde gerne in Graz Davis Cup spielen

Noch sind dreieinhalb Monate Zeit, aber Österreichs Tennis-Fans fiebern schon dem herbstlichen Höhepunkt in Sachen Davis Cup entgegen. Dank des überraschenden 3:1-Auswärtserfolgs über Russland in Moskau in der 2. Runde der Europa-Afrika-Zone I spielt die ÖTV-Equipe um den erstmaligen Wiederaufstieg in die Weltgruppe seit 2013. Ein Heimspiel auf Sand in Graz soll gegen Australien den Sieg bringen.