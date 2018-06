Thiem im Viertelfinale! Jetzt Hit gegen Zverev

So kam es nach dem Spielverlauf unerwartet zu einem vierten Satz. Der Satzgewinn steigerte naturgemäß das Selbstvertrauen des Weltranglisten-21. und auch die Spannung auf dem Court Philippe Chatrier. Nishikori konnte auch immer öfter seine gefährliche Rückhand longline einsetzen. Und doch gelang Thiem zum 4:3 das erste Break im vierten Satz, in der Folge stellte er auf 5:3. Nishikori servierte zu Null auf 4:5 und gab so den ganzen Druck an Thiem weiter, der im Finish auch eine etwas zittrige Hand bekam. Dennoch nutzte Thiem seinen zweiten Matchball und riss erleichtert die Hände in die Höhe. Er hatte sein drittes Viertelfinale en suite in Paris erreicht, das hatte seinerzeit nicht einmal Thomas Muster geschafft.