Capitals führen im Finale 2:1 gegen Las Vegas

„Es macht so viel Spaß, so wichtige Tore zu schießen. Ich weiß nicht warum, aber in den Play-offs läuft es bei mir“, sagte Torschütze Smith-Pelly, der bereits im Viertelfinale in der Pittsburgh-Serie wichtige Tore erzielt hatte. „Wir haben noch nichts gewonnen“, warnte dagegen Owetschkin. Der Russe war wieder einmal der Capitals-Anführer auf dem Eis. „Er macht einen unglaublichen Job“, schwärmte Smith-Pelly von seinem Top-Leistungsträger.