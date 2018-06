Der E-Boom wird weiter anhalten

Doch der Weg führt ins Gelände: “Vor Jahrzehnten waren es die Mountainbikes, die neue Möglichkeiten schafften, jetzt sind es die vollgefederten E-Mountainbikes, die stark gefragt sind„, sagt der Intersport-Profi: “Denn das EMTB gibt all jenen, die das Radfahren sportiv betreiben wollen, die Möglichkeit, noch längere Touren mit noch mehr Höhenmetern zu machen.„ Dazu kommt laut Pilz der Sicherheitsaspekt, denn wenn einem am Berg die Kraft ausgeht, kommt man trotzdem wieder sicher runter. Der Steirer ist sich sicher, dass der E-Boom noch Jahre anhalten wird. “Es gibt viel Entwicklungspotenzial, was die Reichweite sowie noch elegantere Lösungen, was die Integration des Akkus im Rahmen betrifft. Außerdem versucht man, den Schwerpunkt der Fahrräder nach unten zu bringen, was besseres Handling verspricht. Auch technologisch wird sich viel verändern, mit Funktionen, an die man heute noch nicht einmal denkt. So wird bereits an Freisprecheinrichtungen gearbeitet und viele, die schon ein E-Bike besitzen, wird das animieren, ein Neues zu kaufen." Wachstum sieht Pilz im Bereich Tourismus, im Verleih von E-Bikes sowie geführten Biketouren. Auch das Radwandern wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen.