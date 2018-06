Volksmusik aus den Bergen

Zwar hat der Sommer bereits begonnen, aber nach einem schneereichen Winter liegt noch viel von der weißen Pracht am Wolayersee. Also schnüren Andreas Müllmann, Thomas Widemair und Christian Lugger ihre Tourenskier und Instrumente einfach auf den Rucksack, und auf geht’s - natürlich in zünftigen Lederhosen. Von der Hubertuskapelle (1117 m) bei Nostra im Lesachtal führt die Tour über die Untere sowie Obere Wolayeralm hinauf zum Wolayersee (1951 m).