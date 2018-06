Nur Gewitter stoppten den Traumtag

Bis zu diesem Zeitpunkt war es auch in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt ein Traumtag. Abermals genossen tausende Besucher das vielfältige Angebot - ob kulinarischer oder musikalischer Art. Besonders gut kommt bei den Besuchern auch die stromlose Musik entlang der Uferpromenade an, wo unter anderen der “Kärntner Express„, Manuelas Karawankenbären, Chillifish, die “Kreuztaler„ und der “Wörtherseeklang„ für Stimmung sorgten.