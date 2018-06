Ein Star hat sich von Zidane nicht verabschiedet!

Beim Finale sahen ihn schon viele in der Startformation, doch zum zweiten Mal in Folge ließ ihn Zidane auf der Bank. Letztes Jahr war er noch außer Form, doch vor dem Spiel gegen Liverpool schoss er in fünf Spielen fünf Tore, Zidane konnte also nur schwer begründen, warum er den Waliser auf die Bank setzte.