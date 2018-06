Ein Hupkonzert rettete die Bewohner

Das hätte in einer Tragödie enden können: Bei einem Mehrfamilienhaus in Taxenbach-Högmoos brach in der Nacht zum Samstag am Balkon Feuer aus. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte den Brand und weckte mit einem Hupkonzert alle auf. Die unteren Wohnungen und der Kramerladen im Erdgeschoß sind unversehrt.