Muren donnerten ins Tal: Feuerwehr im Dauereinsatz

Der Wagrainer Feuerwehrkommandant Alexander Guggenberger schildert, dass an der Abbruchstelle hoch über der Kleinarler Landesstraße jetzt ein richtiger Krater sichtbar ist. „Es haben sich 15 bis 20 Tonnen schwere Felsen gelöst“, so der Feuerwehrchef über das enorme Ausmaß. Schlammmassen, Geröll und Baumstämme verlegten die Fahrbahn rund zweieinhalb Meter hoch. 20 Mann der Feuerwehr waren im Dauereinsatz: Mittels Bagger wurde die Fahrbahn wieder freigeräumt. In einer Unterführung kam es auch zu einer Verklausung - das Geröll lag zwei Meter hoch. Am Samstag gab es dank des unermüdlichen Einsatzes der Florianis dann wieder freie Fahrt nach Kleinarl.