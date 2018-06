Wir Steirer können auch „kurz & gut“

„Die klassische Sommerfrische wie früher, dass man zwei, drei Wochen irgendwo hinfährt, die gibt es so ja längst nicht mehr“, sagt Neuhold. „Die Leute wollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel erleben.“ Was für unser Bundesland viel mehr Segen als Schaden sei: „Dadurch, dass wir bei den Urlaubern einen hohen Inländeranteil haben, sind wir schon lange auch auf Kurzaufenthalte eingestellt und für diese Herausforderung prädestiniert.“ Die Vielfalt käme unserem Tourismusland zusätzlich zugute: „Wir haben ja alles, vom Wein bis zum Gletscher, von der Therme bis zur Stadt. Sowas ist ein Glücksfall.“