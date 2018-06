Was hat Sie am Leben gehalten, Herr Feingold?

Seine unglaubliche Geschichte

Geboren am 28. Mai 1913 in Besztercebánya, Königreich Ungarn (heutige Slowakei), aufgewachsen in Wien-Leopoldstadt. Feingold absolviert eine Lehre als Kaufmann, wird arbeitslos und geht mit seinem Bruder nach Italien. 1938 wird er in Wien verhaftet, flieht nach Prag und wird nach Polen ausgewiesen. 1939 wird er in das KZ Auschwitz und anschließend in drei weitere KZ’s deportiert. 1945 lässt er sich in Salzburg nieder, wo er se wohnt. Vielfach ausgezeichneter Vortragender und mit 105 Jahren ältester Holocaust-Überlebender Österreichs.