Ein Vier-Sterne-Hotel neben Luxuswohnungen

Parkplatz für Beamte

Ein Rückblick: Es war einmal eine große, unbebaute Fläche mitten in der Grazer Innenstadt, die Landesbeamten als Parkplatz diente. Das waren noch Zeiten! In den 1980er-Jahren hatte es Überlegungen gegeben, dort ein Museum hinzustellen, doch daraus war nichts geworden. Später wollte die Stadt Graz drei große Tiefgaragen in der Innenstadt errichten: am Lendplatz, am Griesplatz und eben dort - im Pfauengarten beim Karmeliterplatz.