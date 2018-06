Öblarn und die „Skandalliebe“

Die jüngste Darstellerin ist drei Monate alt

Heuer stand ein Generationenwechsel an: „Wir haben 86 Sprechrollen neu besetzt“, so Gassner - die vor einem Jahr einen Aufruf an die Öblarner richtete: Man möge sich bitte um ein Festspiel-Baby kümmern! Und siehe da, es ist geglückt: Emma heißt die kleine Prinzessin, die mit ihren drei Monaten zum jüngsten Hochzeitsgast auf dem Marktplatz wird…