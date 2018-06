Landesweite Kurse für digitales Grundwissen

Die Zielgruppen sind sowohl Senioren aber auch Berufstätige, die bisher wenig mit dem Internet zu tun haben, und Jugendliche. Für Pensionisten soll sich die Lebensqualität erhöhen, für die Jüngeren die Chancen am Arbeitsmarkt verbessern. „Denn mangelnde Digitalkompetenz führt in die Joblosigkeit“, so das Ministerium.