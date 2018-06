Erben müssen nicht für Patienten zahlen

Patient verstarb im Spital

Doch leider kam es dazu nicht: Am 15. Jänner verstarb der Mann, Kosten in Höhe von 13.028,40 Euro hatten sich angehäuft. Im Verlassenschaftsverfahren meldete die Tilak (nun Tirol Kliniken) diese Forderung im Mai des selben Jahres an. Der Nachlass belief sich auf rund 144.000 Euro. Nach langem Hin und Her kam es 2016 zur Klage gegen die Erbin, diese hatte die Zahlung verweigert.