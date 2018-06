Zwei Benzinbrüder am Start zur Schlagloch-Rallye

Pothole Rodeo heißt auf Deutsch „Schlagloch-Rodeo“ und der Name ist Programm des wohl abenteuerlichsten Rennens durch elf Balkan-Länder. 107 Teams gehen in Graz an den Start, unter ihnen das Team „MaTo“ mit Kfz-Kundendienstberater Thomas Kalchschmiedt aus Neukirchen /A. und dem Kfz Techniker Marcel Hemetsberger aus Gampern.