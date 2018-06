Todesfahrer Alen R.: „Werde noch immer verfolgt“

Haftverlegung in die Steiermark beantragt

Zweimal pro Woche wird der 29-Jährige von seinen - gesundheitlich angeschlagenen - Eltern besucht. „Um ihnen die langen Anfahrtswege zu ersparen“, so Alen R.s Anwältin Liane Hirschbrich, „hat mich mein Mandant ersucht, seine Verlegung in die Justizanstalt Graz-Karlau zu beantragen.“ Der Wunsch nach einer Überstellung in seine Heimat dürfte aber auch noch einen anderen Grund haben. Beim Pflegschaftsgericht kämpft der Täter nämlich gerade darum, seine beiden kleinen Söhne hinter Gittern sehen zu dürfen.