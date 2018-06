„Eine Schande!“ Pogba von Fans ausgepfiffen

Auch Neo-Europa-League-Sieger Antoine Griezmann stellte sich vor Pogba: „Wir spielen alle im gleichen Trikot.“ Doch Pogbas Leistungstief dürfte bis zum ersten Auftritt der Franzosen am 16. Juni gegen Australien das bestimmende Thema bleiben. Das 104-Millionen-Euro-Preisschild, das der 25-Jährige seit seinem Wechsel zu Manchester United umhängen hat, wiegt schwer. Nach einer durchwachsenen Saison in England wusste der Mittelfeldstar auch gegen Italien nicht zu überzeugen. So gab es am Freitag in Nizza Pfiffe gegen Pogba - während des Spiels und bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss.