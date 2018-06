Tiroler Arbeitsmarkt ist weiter voll im Aufwind

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind im Mai 2018 insgesamt 3776 Personen (16,5 Prozent) mehr in Tirol im Arbeitsmarkt integriert. Damit bleibt Tirol im Bundesländervergleich weiter Spitzenreiter, gefolgt von der Steiermark (minus 15,9 Prozent) und Oberösterreich (minus 13,2 Prozent). In ganz Österreich ging die Arbeitslosigkeit um 31.875 Personen (zehn Prozent) zurück. Besonders erfreulich: „Die Langzeitarbeitslosigkeit geht auch zurück und lässt mittlerweile die so genannte Sockelarbeitslosigkeit schmelzen“, schildert Sabine Platzer-Werlberger, Vize-Chefin des AMS Tirol. So kam es bei den 1296 länger als ein Jahr vorgemerkten Arbeitslosen zu einem Rückgang um 491 Personen (minus 27,5 Prozent).