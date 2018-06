Finale für Liquid Music

2015 kam schließlich recht überraschend das Aus für Liquid Music in der obersteirischen Stadt. Doch Ranzenbacher wollte die 19-jährige Arbeit zu einem Abschluss bringen und dachte zwei finale Festivals an. Der erste Teil „FIN/2“ wurde im vergangenen Jahr in Wies realisiert, heuer wartet ab kommenden Donnerstag „FIN/1“ in Kooperation mit LeibnitzKULT im Hugo-Wolf-Saal.