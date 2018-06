Die Top-Gadgets für eine perfekte Partyreise

Ob am Strand oder in der Wiese - Handy, Kabel und Co. Sollten nicht nass werden, egal ob es Meerwasser, Poolwasser oder Regenwasser ist. Eine kleine, wasserfeste Tasche ist ein absoluter Tipp, wenn es um Festivals geht! In allen Varianten und Farben erhältlich und zumeist werden auch Exemplare an den Stränden und Ständen verkauft.