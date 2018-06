Zoff mit Schiedsrichter: Darum tobte Dominic Thiem

Der 24-Jährige setzte sich am Freitag in der „Stierkampf-Arena“ von Roland Garros gegen den Italiener Matteo Berrettini in 2:37 Stunden mit 6:3, 6:7, 6:3, 6:2 durch. Ein Kraftakt mit einer kleinen Schwächephase im zweiten Satz. „Den hab ich leider aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Thiem vor allem über ein Rebreak zum 4:4, indem er gleich drei Doppelfehler in Serie fabrizierte, „aber generell war es wieder ein guter Sieg ...“