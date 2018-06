Getötetes Baby monatelang in Schließfach verstaut

Die 25-Jährige hatte in der Vernehmung ausgesagt, dass sie ihr Baby im Jänner in einem Cafe in der japanischen Hauptstadt zur Welt gebracht hatte. Sie habe das Kind sofort getötet - „weil es schrie“. Der Polizei zufolge wurde das Baby offenbar erstickt. Anschließend habe die 25-Jährige den leblosen Körper in einen Koffer gepackt und diesen in einem Schließfach in der Nähe verstaut.