Kolumbien: Fußballprofi bei Party erschossen

Kolumbien trauert um Fußballprofi Alejandro Penaranda. Der 24-Jährige ist am Freitag in der Stadt Cali erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein bewaffneter Mann den Zweitliga-Kicker bei einer Privatveranstaltung in den frühen Morgenstunden getötet. Penarandas Teamkollege Heisen Hower Izquierdo wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.