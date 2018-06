Paragleiter aus Steiermark tödlich verunglückt

„Der Mann startete gegen 11 Uhr seinen Flug. Als er nicht mehr am vereinbarten Landeplatz auftauchte, meldete ihn sein Flugfreund gegen 18 Uhr als vermisst“, schildert ein Polizist. Per Handyortung und mit Unterstützung des Polzeihubschraubers „Libelle FLIR“ wurde mit der Suche nach dem Vermissten begonnen. Diese musste aber wegen eines Gewitters bis zwei Uhr nachts unterbrochen werden. Gegen vier Uhr früh konnte der Flugsportler schließlich vom Team des Hubschrauber auf Höhe Hochtristach auf 2500 Meter Seehöhe aufgefunden werden. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er dürfte nach dem Auslösen des Notschirmes in das felsige Gelände abgestürzt sein.