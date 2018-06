WM-Mitfavorit Frankreich in starker Form

Die Tore für das Team von Didier Deschamps erzielten Samuel Umtiti (8.), Antoine Griezmann (29.) per Foulelfer sowie Ousmane Dembele (63.) mit einem schönen Schlenzer. Bevor „Les Bleus“ in den WM-Gruppenspielen auf Australien (16. Juni), Peru (21. Juni) und Dänemark (26. Juni) treffen, bestreiten sie in einer Woche in Lyon einen letzten Test gegen die USA. Am Montag hatten sie den ersten Test gegen Irland mit 2:0 gewonnen.