Betrunkener Häftling randalierte bei Freigang

Seinen Freigang nütze ein 22-jähriger Häflting der Justizanstalt Klagenfurt, um sich am Freitagabend in St. Kanzian am Klopeinersee zu betrinken. Lautstark schreiend und schwankend ließ er seinen Emotionen vor eine Lokal freien Lauf. „Der Mann verhielt sich gegenüber eintreffenden Kollegen aggressiv und stellte sein Verhalten trotz mehrmaliger Abmahnung nicht ein“, schildert ein Polizist. Wie sich bei seiner Einvernahme herausstellte, war der Mann auf Freigang und wurde nach seinem „Ausflug“ zurück in die Justizanstalt gebracht und wegen aggressiven Verhaltens, Anstandsverletzung und Ordnungsstörung angezeigt.