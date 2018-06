Weinstein-Vergewaltigung: Wirbel um „Videobeweis“

Grand Jury: „Vergewaltigung, erzwungener Oralsex“

Am Mittwoch war Weinstein von einer Grand Jury in New York wegen Vergewaltigung und erzwungenen Oralverkehrs angeklagt worden. Am Freitag vergangener Woche erschien er zur Verlesung der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft erstmals vor Gericht. Am kommenden Dienstag muss der einstige Hollywood-Mogul erneut zu einer Gerichtsanhörung erscheinen. Dabei dürfte er auf nicht schuldig plädieren.