Statt Führerschein ein Jahres-Öffi-Ticket gratis

Der Führerschein kennt keine Altersgrenze, gilt „lebenslang“, ohne Frist und etwaige Nachprüfung. Trotzdem sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen, wenn Senioren in schwere Unfälle verwickelt sind oder - wie im Fall der 79-jährigen Freistädterin - in letzter Sekunde gerade noch eine Katastrophe verhindert werden kann. In Deutschland freut sich nun ein Projekt steigender Beliebtheit, dass älteren Menschen die freiwillige Abgabe ihres Führerscheins mit dem Erhalt eines Gratis-Jahres-Öffi-Tickets (finanziert von der Stadt und dem örtlichen Verkehrsverbund) versüßt. Eine Idee, die sich vielleicht auch in Linz umsetzen ließe - die „Krone“ fragte deshalb bei rüstigen Fahrzeuglenkern nach.