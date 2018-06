Le Pens Front National gab sich neuen Namen

Ihre eigene Partei verdaut noch immer die Schlappe bei den französischen Präsidenten- und Parlamentswahlen, doch der Blick ins Ausland lässt Marine Le Pen jubilieren. Nach den Regierungsbeteiligungen der FPÖ in Österreich und der Lega in Italien träumt die Französin bereits von einem rechtspopulistischen Erfolg bei der Europawahl 2019. „Heute gibt es wahrscheinlich eine europaskeptische Mehrheit in Europa“, tönt sie.