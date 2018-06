Polizisten pflückten Cannabispflanzen im Wald ab

Nach einer Anzeige bei der Polizei konnten Beamte der Polizeiinspektion Unterach am Attersee in Zusammenarbeit mit Beamten der Kriminaldienstgruppe der PI Bad Ischl am 1. Juni 2018 um 16:05 Uhr in einem abgelegenen Waldstück im Weißenbachtal insgesamt neun Stück Cannabispflanzen sicherstellen.