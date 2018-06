Terror-Angeklagter kam von U-Haft in Schubhaft

„Keine terrorismusrelevanten Informationen“

Mit der Begründung, dass es „keine terrorismusrelevanten Informationen“ gegeben habe, die T. weitergeleitet habe. Laut OGH konnte das Landesamt für Verfassungsschutz auf dem Handy von T. - dem zentralen Beweisstück der Anklage - „kein Bezug zu terrorismusgeneigten Personen“ erheben. Auch im Urteil stand nichts von konkreten Terror-Infos, die der Angeklagte weitergegeben haben soll. Deswegen ordneten die Höchstrichter eine Neudurchführung des Prozesses an, der bereits am Donnerstag in Salzburg stattfindet.