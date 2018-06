Untersuchungsbericht entlastet unsere UNO-Soldaten

Rückblick in den September 2012 in der Pufferzone zwischen Syrien und Israel. Ein Video (siehe oben) zeigt, wie Agenten des Assad-Regimes in die Zone einfahren und von Schmugglern bei einem Hinterhalt überfallen werden. Neun Agenten sterben. Obwohl sich das alles bereits vor knapp sechs Jahren abspielte, tauchte das Video dazu erst vor wenigen Wochen auf.