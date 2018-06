Hafenfest: Das verspricht ein spannendes Finale

Ein derart hohes Niveau hat es noch bei keiner Vorausscheidung für das Finale des Supertalente-Wettbewerbs gegeben. Alle sieben Halbfinalisten waren derart hervorragend, dass sich die Jury - der auch Edlseer-Fritz angehörte - nicht entscheiden konnte, wer kein Ticket fürs Finale bekommt. „Da gab’s in Wirklichkeit nur eine Lösung, nämlich, dass wir im Finale am Sonntag alle noch einmal sehen und vor allem hören wollen“, so Ernst Hofbauer, Chef der CityArcaden in Klagenfurt. Und tatsächlich wäre es unfair gewesen, auch nur einen Interpreten - ob Mariella Carina Reschennauer und Eric Bartos (beide aus Klagenfurt), Elena Blasge (St. Veit), Laura Verczli und Sofie Reishofer (beide aus Wolfsberg), den Nachwuchs-Humoristen Allessandro Biasoli (Villach) sowie die entzückenden Sportakrobatinnen Hanna Peharz und Keylani aus Spittal zu verabschieden. So darf sich das Hafenfest-Publikum auf ein spannendes und hochkarätiges Finale am Sonntag (15.30 Uhr), bei der Villa Lido freuen.