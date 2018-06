Grazer Ballettschule steht vor dem Aus

Was schade wäre, findet Schönbacher. Nicht nur für die mehr als 170 Schüler. Die Ballettakademie sei in den letzten Jahren zu einer Talentschmiede geworden. „Kati“, wie Schönbacher Lewin nennt, „unterrichtet auf höchstem Niveau“. Die gebürtige Australierin war 14 Jahre lang Solotänzerin an der Grazer Oper, ihre Ausbildung zur Ballettlehrerin hat sie an der renommierten Royal Academy of Dance in London gemacht. „Wir haben sieben Aufführungen im Jahr, zu denen mehr als 2000 Zuschauer kommen“, sagt Schönbacher.