Kolba tritt zurück - trotzdem kein Mandat für Pilz

Der Liste Pilz-Abgeordnete und zwischenzeitliche Klubobmann Peter Kolba hat am Freitag der Landeswahlbehörde in einem Schreiben mitgeteilt, dass er sein Mandat mit dem 31. Mai - also Donnerstag - zurücklegt. Für Listengründer Peter Pilz könnte sich somit eine Chance zur Rückkehr in den Nationalrat ergeben. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht. Freitagabend trat auch Daniela Holzinger-Vogtenhuber überraschend aus der Partei aus.