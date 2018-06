Dekadenz pur! Nadal spielt mit Uhr um 800.000 Euro

Viel mehr als die meisten Menschen in ihrem Leben jemals verdienen werden: 800.000 Euro kostet der „Wecker“, den der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal derzeit bei den French Open in Paris an seinem Handgelenk spazieren trägt. Edelste Materialen aus der Raumfahrttechnik, nur 20 Gramm schwer und schweissbeständig ist das Teil. Immerhin! Rein optisch wirkt diese Ausgeburt an Dekadenz, als hätte sie die Nummer ein s gerade erst aus dem Kaugummi-Automaten gedreht...