„Führungsstärke“: SPÖ-Jubel über Umbruch in Madrid

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy ist am Freitag vom Parlament in Madrid per Misstrauensantrag abgewählt worden, Sozialdemokrat Pedro Sanchez ist der neue Regierungschef Spaniens. SPÖ-Chef Christian Kern jubelt über diesen historischen Machtwechsel: Dem neuen Premier sei „im höchsten Maß anzurechnen, dass er in dieser für Spanien und ganz Europa schwierigen Situation Verantwortung übernimmt und Führungsstärke zeigt“, teilte Kern am Freitag mit.