Marach und Peya jeweils im Paris-Achtelfinale

„Sensationeller“ Peya

Ebenfalls sehr erfolgreich haben sich in dieser Saison Peya/Mektic geschlagen. Zuletzt feierte der bald 38-jährige Peya in Madrid sogar seinen dritten Titel auf Masters-1000-Ebene. „Ja, dass ich jetzt da sitze, in der Position, in der wir uns als Team befinden, ist schon sensationell. Wenn ich zurückdenke, war ich letztes Jahr nach den US Open, glaube ich, auf (Platz) 74“, erinnerte sich Peya an sein schwieriges Vorjahr zurück.