Wien startete gut in die Badesaison

Jetzt heißt es hoffen, dass das schöne Wetter anhält

Schließlich sind für die Badesaison die Monate Juli und August ausschlaggebend. „Da haben wir an den guten Tagen mehr als 100.000 Besucher“, so Kotinsky. Ausgezahlt hat sich der vorverlegte Saisonstart am 28. April. Knapp 30.000 Besucher wurden an den drei zusätzlichen Badetagen gezählt.