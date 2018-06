Mitglied der Nigeria Connection erwischt

Ein gutgläubiger Tiroler (53) überwies seit zwei Jahren immer wieder Geld. Er wurde mindestens 20 Mal kontaktiert. Das Geld überwies er nicht wie üblich via der Western Union. Nein er gab es persönlich und in bar am Bahnhof im deutschen Rosenheim an einen „Vermittler“. Erst als er insgesamt schon 450.000 € übergeben hatte, kam die Sache dem Opfer seltsam vor. Der Mann erstattete Anzeige.