Tesla-3-Bremsen nach Update besser, aber nicht top

Ungewöhnlich: Bremsenverbesserung „over the air“

Die Art und Weise, wie Tesla die Bremsperformance verbessert hat, ist aufsehenerregend. Es ist bei dem Hersteller üblich, per Mobilfunk Verbesserungen für die Software der Fahrzeuge aufzuspielen, dass dadurch nun auch in Parameter eingegriffen wird, die das klassische Fahren betreffen, ist neu und in der Branche generell noch nicht passiert. Konkret wurde die Programmierung des Antiblockiersystems geändert.