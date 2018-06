Willkommen auf allen Weltmeeren

In Palma de Mallorca ist es also so weit, und wir gehen an Bord der „Mein Schiff 2“, die als eher kleineres Schiff der Flotte gilt und rund 1912 Passagieren Platz bietet. Die Kabinen sind hell und freundlich, schnell finden wir uns zwischen Kids Club, Restaurants und Poolbereich zurecht. Die Crew ist international und sehr umsichtig. Einer, der sich um das Wohl der Gäste kümmert, ist Peter Hinterlechner. Der Österreicher hat Koch und Kellner gelernt, fährt nun schon seit 35 Jahren zur See und ist nun in der führenden Position eines Hotel Managers an Bord. 24 Jahre jung ist Alina Madritsch aus Kärnten; sie hat im renommierten Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim gelernt und leitet nun das Spa auf der „Mein Schiff 2“. Nachdem Schiffsreisen eine Hochkonjunktur erfahren, alleine heuer weltweit 27 neue Hochsee-, Fluss- und Spezialkreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt werden, bietet das Schiff als Arbeitsplatz ein ungeheures Potential, und es macht schon ein wenig stolz, immer wieder Österreicher/innen in führenden Positionen an Bord zu begegnen.