„Viel Liebe, Alkohol & Spaß“ im Life-Ball-Flieger

Am Freitag ist der Life-Ball-Flieger nach einem kurzen Stopp in Salzburg endlich in Wien gelandet und von Bord gingen jede Menge schrille Party-Gäste und Stars. Dass so ein Flug sicher alles andere als normal verläuft, scheint klar. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat die feiernden Menschen abgepasst und ihnen entlockt, wie feucht-fröhlich der Flug tatsächlich war.