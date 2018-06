Nächste Verpflichtung der Austria: Ebner kommt!

Zuletzt spielte der 26-jährige Ebner für die Admira, mit der er heuer den Sprung in die Europa-League-Qualifikation schaffte. „Die Art und Weise, wie er den Fußball lebt, ist wichtig für unsere Mannschaft - er hat ein Riesenherz, ist eine Kämpfernatur und will immer gewinnen“, betonte Sportdirektor Franz Wohlfahrt in einer Club-Aussendung.