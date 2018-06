Raubtiere aus deutschem Zoo ausgebrochen

Bizarre Warnung aus Nordrhein-Westfalen: Aus einem Zoo in Lünebach sind am Freitag mehrere gefährliche Wildtiere entkommen. Die Menschen in der Nähe wurden aufgerufen, Häuser und Wohnungen zunächst nicht zu verlassen und bei Sichtung der Tiere die Polizei anzurufen. Über der Eifel hatte ein Unwetter getobt, das in einigen Gegenden für Schäden gesorgt hatte, wodurch die Tiere hätten entlaufen können.