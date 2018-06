Sicher durch den Verkehr: 10.000 Kondome für Wien

Am 1. Juni werden die Verhüterli, die bekanntermaßen wirkungsvoll gegen HIV und AIDS schützen, in Wien Mitte „The Mall“ sowie in Lokalen wie Why Not, Village, Felixx und Red Carpet verteilt. Am darauffolgenden Tag, dem 2. Juni sollten Passanten, Schaulustige sowie Life Ball-Gäste nach PromotorInnen in knalliggelben T-Shirts mit dem mytaxi-Logo Ausschau halten: Sie verteilen Kondome und mytaxi-Gutscheine im Wert von 10 Euro rund um das Wiener Rathaus sowie im Volksgarten bei der großen Aftershow Party des Life Ball 2018.