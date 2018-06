Linzer „Krone“-Fest 2018 wächst auf 3 Tage

„Krone“-Fest beginnt schon am 16. August

Und um den Lesern und „Krone“-Fest-Besuchern noch mehr Freude am Mega-Spektakel zu machen, wird expandiert! „Aus zwei mach drei“ lautet die Devise, wonach heuer schon am 16. August mit einer YouTube-Bühne voll cooler Sounds und junger Stars am Hauptplatz ins Wochenende gestartet wird, nachdem man zuvor schon im Schlossmuseum den Spuren der Römer folgen konnte.