Mein „Krone“-Wunschkonzert

Der Juni wird garantiert legendär! Denn in den nächsten Wochen ist die Dichte großer Legenden der Rock- und Pop-Musik in Österreich besonders hoch. Sie alle begleiten uns seit Jahrzehnten mit Hits, die Musikgeschichte geschrieben haben - und beweisen auf der Bühne, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Ganz im Gegenteil, mit ihren unvergesslichen Melodien lassen sie uns mit Vollgas in Erinnerungen schwelgen.