Donau Zentrum Wien sucht Cover Model

Am Samstag, den 2. Juni treffen sich erstmals im Donau Zentrum österreichische Fashion- und Lifestyle Blogger, um ihre Trendteile auf der ARENA zu verkaufen. Die Blogger von The Cosmopolitas, Trendmum, New Kiss On The Blog und Tinera bieten von 09:00 bis 18:00 Uhr alles an, was das Modeherz begehrt: Von außergewöhnlichen Kleidungsstücken und Limited Editions der Top-Brands über Designer-Taschen bis zu Accessoires und Beauty-Produkten. Für die perfekte Shopping-Atmosphäre sorgt DJane „Lola Pour“ mit coolen Beats, zur Erfrischung gibt es kühle Getränke von „Stibitzer“. Ein wichtiger Aspekt des Blogger-Flohmarktes ist es, Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen zu schaffen. Deshalb gehen 10 Prozent des Verkaufserlöses an die Non-Profit-Organisation „OceanCare“, die sich für die Reduktion von Plastikmüll in unseren Ozeanen einsetzt.